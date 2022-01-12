Лідія Таран відповіла хейтерам, які розкритикували її ефірні вбрання

Ведуча наголосила, що їй подобається її лук у кадрі.

Ведуча ТСН Лідія Таран відповіла хейтерам, які сварять її образи під час ефіру.

Таран зазначила, що особисто їй дуже подобаються її луки, в яких вона з'являється у кадрі. Також ведуча наголосила, що над її одягом працює ціла низка професіоналів:

instagram.com/lidiyataran

"Найгарячіша тема в моєму профілі. "Мне кажется, адекватный человек не смог бы надеть этот костюм!". Я змогла. "He позорьтесь! Это уродует вас как женщину!". Я спозорилась сьогодні знов. Ніколи не думала, що саме тема ефірного одягу так чіпляє моїх підписників. Від "одноруких закрійників" до сліпих модельєрів. Ви серйозно гадаєте, що до ефірного одягу допускають непрофесійних людей? Чи його затверджують не найкращі стилісти, а випадкові перехожі кивком голови?" – написала Лідія.

instagram.com/lidiyataran

Зірка каналу 1+1 наголосила, що всі люди різні і кожен обирає той одяг, який йому до смаку. Те, що одному подобається, – інший 10 дорогою омине. Також Таран поділилася, як саме розроблюються її образи для ефірів:

instagram.com/lidiyataran

"Навмисне тут не пишу стилістів і конкретних дизайнерів, причетних до того, що ношу в ефірі, але більшість мого одягу мені подобається. Наш ефірний образ проходить всі кола - від затвердження ескізу, пошуку тканин, до 3-5 примірок пошиття і так далі… за ним - праця десятків людей. Яких я поважаю! Усім нам побільше толерантності і терпимості!" – побажала Таран.

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