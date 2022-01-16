Украинцев предупредили о порывистом ветре: где именно

Украинцев предупредили о порывистом ветре: где именно

Днем порывы ветра будут достигать 25-28 м/с.

Завтра, 17 января, в Украине ожидаются сильные порывы ветра. В некоторых областях объявили ІІ уровень опасности, оранжевый.

Предупреждение о порывах ветра в Украине разместило ГСЧС Украины.

По данным чрезвычайников, завтра, 17 января ночью в западных и северных областях, днем в Украине порывы ветра 17-22 м/с (и уровень опасности, желтый). Более сильный ветер прогнозируют во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Днем порывы ветра будут достигать 25-28 м/с. Предупреждают о ІІ уровне опасности, оранжевом.

Следует отметить, что в воскресенье, 16 января, в Украине будет преимущественно без осадков. На дорогах, кроме южной части, гололедица. Ветер западных направлений, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, в Карпатском регионе 7-12° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

Ранее сообщалось, что в Украине из-за непогоды по состоянию на воскресенье, 16 января, обесточены 67 населенных пунктов в пяти регионах страны.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих.

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