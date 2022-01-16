Українців попередили про рвучкий вітер: де саме

Українців попередили про рвучкий вітер: де саме

Вдень пориви вітру сягатимуть 25-28 м/с.

Завтра, 17 січня, в Україні очікуються сильні пориви вітру. У деяких областях оголосили ІІ рівень небезпечпеки, помаранчевий.

Попередження про пориви вітру в Україні розмістила ДСНС України.

За даними надзвичайників, завтра, 17 січня вночі у західних і північних областях, вдень в Україні пориви вітру 17-22 м/с (І рівень небезпеки, жовтий). Сильніший вітер прогнозують у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях. Як зазначається, вдень пориви вітру сягатимуть 25-28 м/с. Попережають про ІІ рівень небезпечпеки, помаранчевий.

Слід зазначити, у неділю, 16 січня, в Україні буде переважно без опадів. На дорогах, крім південної частини, ожеледиця. Вітер західних, напрямків, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, у Карпатському регіоні 7-12° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

Раніше повідомляли, в Україні через негоду станом на неділю, 16 січня, знеструмлено 67 населених пунктів у п'яти регіонах країни.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні.

Читайте також: