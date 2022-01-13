Протести у Казахстані: проти мітингувальників відкрили майже 7 тисяч справ

Протести у Казахстані: проти мітингувальників відкрили майже 7 тисяч справ

Заарештували близько 2 тисяч учасників протестів, 791 мітингувальника оштрафували.

У Казахстані на учасників масових протестів відкрили понад 7 тисяч справ.

Про це повідомляє місцеве видання ORDA.

За інформацією видання, за період режиму надзвичайного стану було складено 6966 протоколів про порушення адміністративних проваджень.

До різних видів адміністративної відповідальності притягнуто 4918 осіб, зокрема заарештовано 1978 учасників протестів.

791 мітингувальника оштрафували. На розгляді судів перебуває 2048 матеріалів.

"На сьогодні розслідують 494 кримінальні справи, зокрема 44 — за актами тероризму, 34 — за масовими заворушеннями, 15 вбивств та інші", — йдеться у повідомленні.

В ізоляті тимчасового тримання (ІТТ) перебуває 524 особи. За рішенням казахського суду взято під варту 412 людей.

Нагадаємо, на початку 2022 року кілька днів поспіль у Казахстані тривали протести.

Президент Казахстану запровадив режим надзвичайного стану на території всієї країни, а також звернувся до ОДКБ із проханням про військову підтримку.

З 6 січня до Казахстану від країн-учасниць ОДКБ стали прибувати військові, найбільше з Росії. Сьогодні, 13 січня, ОДКБ офіційно оголосила про завершення операції у Казахстані.

ТСН.ua зібрав усі версії причетності Росії до кривавих подій у Казахстані.

Читайте також: