Протесты в Казахстане: против митингующих открыли почти 7 тысяч дел

Протесты в Казахстане: против митингующих открыли почти 7 тысяч дел

Арестовали около 2 тысяч участников протестов, 791 митингующего оштрафовали.

В Казахстане на участников массовых протестов открыли более 7 тысяч дел.

Об этом сообщает местное издание ORDA.

По информации издания, за период режима чрезвычайного положения было составлено 6966 протоколов о возбуждении административных производств.

К различным видам административной ответственности привлечено 4918 человек, в том числе было арестовано 1978 участников протестов.

791 митингующего оштрафовали. На рассмотрении судов находится 2048 материалов.

"На сегодня расследуют 494 уголовных дела, в том числе 44 — по актам терроризма, 34 — по массовым беспорядкам, 15 убийств и другие", — говорится в сообщении.

В изолятое временного содержания (ИВС) находится 524 человека. По решению казахского суда взяты под стражу 412 человек.

Напомним, в начале 2022 года несколько дней подряд в Казахстане продолжались протесты

Президент Казахстана ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны, а также обратился к ОДКБ с просьбой о военной поддержке.

С 6 января в Казахстан от стран-участниц ОДКБ стали прибывать военные, больше всего — из России. Сегодня, 13 января, ОДКБ официально объявила о завершении операции в Казахстане.

ТСН.ua собрал все версии причастности России к кровавым событиям в Казахстане.

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