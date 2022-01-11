В МИД сообщили, почему часть украинцев отказалась от эвакуации из Казахстана

В МИД сообщили, почему часть украинцев отказалась от эвакуации из Казахстана

В Казахстане пострадавших украинцев нет.

Часть украинцев, которые во время протестов в Казахстане обращались за помощью в МИД, изменили мнение и решили не покидать страну, объясняя это стабилизацией ситуации.

Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

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По его словам, среди пострадавших или задержанных во время беспорядков в Казахстане украинцев нет.

"Около 150 граждан обратились в украинское посольство о помощи в возвращении на Родину. В то же время, в связи с постепенной стабилизацией ситуации безопасности часть соотечественников сообщает об изменениях своих планов и решает оставаться на территории Казахстана", — сказал Николенко.

Он добавил, что сейчас восстановлено международное авиасообщение с Нур-Султаном, готов вернуться к работе и аэропорт Астаны. Также восстанавливается транспортное сообщение, в том числе железнодорожное, между крупными казахстанскими городами.

Благодаря этому на 13 и 16 января из Нур-Султана запланированы регулярные рейсы в Киев, которыми могут воспользоваться украинцы. В МИД советуют заблаговременно проверять наличие мест и даты рейсов из Нур-Султана.

"Украинское посольство договорилось с казахстанской железной дорогой о возможности приобретения групповых билетов для граждан Украины, которые выразят желание прибыть в Нур-Султан для дальнейшего вылета в Киев. Дипломаты также договорились с авиакомпанией Air Astana о возможности бесплатного перебронирования билетов на отмененные рейсы из Алматы на новые рейсы из Нур-Султана", – сообщил Николенко.

Напомним, в Казахстане продолжаются протесты из-за цены на сжиженный газ. На фоне протестов в Казахстане президент страны отправил в отставку правительство, новым главой которого 11 января стал 49-летний Алихан Смаилов.

Как сообщалось, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал силовикам приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Он подчеркнул, "кто не сдастся, тот будет уничтожен".

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