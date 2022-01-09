Пуля попала в голову: в Алматы во время беспорядков погибла четырехлетняя девочка

Пуля попала в голову: в Алматы во время беспорядков погибла четырехлетняя девочка

Девочка ехала в авто с дядей.

Четырехлетняя девочка погибла в Алматы, что в Казахстане, после того, как попала под обстрел. Ребенок погиб от пулевого ранения в голову.

Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин.

По ее словам, вечером 7 января под обстрел попал автомобиль, в котором находились две сестры. Младшая (4 года) погибла. Ее 15-летняя сестра с пулевым ранением находится в реанимации.

По информации местных СМИ, трагедия произошла, когда 4-летняя девочка ехала в авто с дядей. Они якобы ездили за продуктами и проезжали мимо площади. В авто было еще двое детей дяди, которые ранены.

Днем 7 января в 13:30 огнестрельное ранение получил другой ребенок – 8-летняя девочка.

Также читайте Токаев договорился с Путиным провести саммит лидеров стран ОДКБ из-за протестов в Казахстане

В Казахстане подтверждена гибель двоих детей. Трое пострадали.

Накануне Саин сообщала о гибели 11-летнего мальчика в Алматы 5 января. Он гулял с родителями, когда раздался выстрел. 7 января тяжелое огнестрельное ранение получил 15-летний подросток.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев объявил в стране 10 января 2022 общенациональный траур по погибшим в результате массовых беспорядков.

Ранее в Казахстане продлили комендантский час: граждан просят не подходить близко к окнам ради собственной безопасности.

Напомним, 7 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что приказал силовикам открывать огонь к поражению без предупреждения.

Читайте также: