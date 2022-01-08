В Казахстане застрелили 11-летнего ребенка, еще один подросток в больнице

Сейчас за жизнь 15-летнего подростка, у которого тяжелые ранения, борются медики.
В Казахстане во время протестов погиб ребенок. 11-летний мальчик стал жертвой перестрелки 5 января во время прогулки.
Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин, сообщает "SputnikKZ".
По ее словам, родители гуляли со своими детьми, когда раздался выстрел, который для 11-летнего мальчика стал смертельным. Спасти ребенка, к сожалению, не удалось.
Еще один несчастный случай произошел 7 января — в одну из детских больниц Алматы с тяжелыми огнестрельными ранениями госпитализировали 15-летного подростка. В настоящее время врачи борются за его жизнь. Отец ребенка также находится в больнице.
"Подросток ехал с отцом на машине, когда их автомобиль расстреляли "боевики", — сказала Саин.
Напомним, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев объявил в стране 10 января 2022 общенациональный траур по погибшим в результате массовых протестов.
Напомним, несколько дней подряд в Казахстане продолжаются протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. В настоящее время неизвестно, сколько точно людей пострадали и погибли в результате беспорядков.
Как сообщалось, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал силовикам приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Он подчеркнул, "кто не сдастся, тот будет уничтожен".
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