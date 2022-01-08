У Казахстані застрелили 11-річну дитину, ще один підліток в лікарні

Нині за життя 15-річного підлітка, у якого важкі поранення, борються медики.
У Казахстані під час заворушень загинула дитина. 11-річний хлопчик став жертвою перестрілки 5 січня під час прогулянки.
Про це заявила уповноважена з прав дитини у Казахстані Аружан Саїн, повідомляє "SputnikKZ".
За її словами, батьки саме гуляли зі своїми дітьми, коли пролунав постріл, який для 11-річного хлопчика став смертельним. Врятувати дитину, на жаль, не вдалося.
Ще один нещасний випадок стався 7 січня - до однієї з дитячих лікарень Алмати з тяжкими вогнепальними пораненнями було госпіталізовано 15-річного підлітка. Наразі лікарі борються за його життя. Батько дитини також перебуває у лікарні.
"Підліток їхав із батьком машиною, коли їхній автомобіль розстріляли "бойовики", - сказала Саїн.
Нагадаємо, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив у країні 10 січня 2022 року загальнонаціональну жалобу за загиблими внаслідок масових заворушень.
Нагадаємо, декілька днів поспіль у Казахстані тривають протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. Наразі достеменно невідомо, скільки точно людей постраждали і загинули у результаті заворушень.
Як повідомлялося, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав силовикам наказ відкривати вогонь на ураження без попередження. Він наголосив, "хто не здасться, того буде знищено".
Що відбувається у Казахстані — читайте у матеріалі ТСН.ua.
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