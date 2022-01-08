В Казахстане объявлен общенациональный траур по жертвам протестов

В Казахстане объявлен общенациональный траур по жертвам протестов

Токаев объявил 10 января 2022 года днем национального траура по жертвам протестов в Казахстане.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев объявил в стране 10 января 2022 общенациональный траур по погибшим в результате массовых протестов.

Об этом сообщил спикер лидера страны Берик Уали в Facebook.

Он отметил, что указ будет опубликован на сайте президента.

"В связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагических событий в ряде регионов страны президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев принял решение объявить 10 января 2022 года днем ​​общенационального траура", — написал он.

Напомним, несколько дней подряд в Казахстане продолжаются протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. В настоящее время неизвестно, сколько точно людей пострадали и погибли в результате беспорядков.

Как сообщалось, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал силовикам приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Он подчеркнул, "кто не сдастся, тот будет уничтожен".

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