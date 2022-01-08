В Казахстане объявлен общенациональный траур по жертвам протестов

Токаев объявил 10 января 2022 года днем национального траура по жертвам протестов в Казахстане.
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев объявил в стране 10 января 2022 общенациональный траур по погибшим в результате массовых протестов.
Об этом сообщил спикер лидера страны Берик Уали в Facebook.
Он отметил, что указ будет опубликован на сайте президента.
"В связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагических событий в ряде регионов страны президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев принял решение объявить 10 января 2022 года днем общенационального траура", — написал он.
Напомним, несколько дней подряд в Казахстане продолжаются протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. В настоящее время неизвестно, сколько точно людей пострадали и погибли в результате беспорядков.
Как сообщалось, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал силовикам приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Он подчеркнул, "кто не сдастся, тот будет уничтожен".
Что происходит в Казахстане – читайте в материале ТСН.ua.
Читайте также:
- "У Казахстана есть все, чтобы разобраться с протестами": США пытаются выяснить, зачем понадобилась помощь ОДКБ
- "Только что россияне окажутся в вашем доме, иногда очень трудно заставить их уйти": Блинкен о ситуации в Казахстане и Украине
- Ситуация в Казахстане: силовики взяли под контроль улицы Алматы, зачистка продолжается
- "Миротворцами" ОДКБ в Казахстане будет руководить российский генерал, возглавлявший захват Крыма