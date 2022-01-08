Протесты в Казахстане: что происходит в стране утром 8 января

Протесты в Казахстане: что происходит в стране утром 8 января

Почти всю ночь в центре Алматы были слышны выстрелы.

В столице Казахстана Нур-Султане въезд в сторону Акорды перекрыт грузовиками и военными.

Об этом информирует "Информбюро" в Telegram-канале.

Полицией оцеплены здания дома министерств, военная техника стоит перед министерством обороны. Фото- и видеосъемка правительственных зданий запрещена.

Банки закрыты. Возле банкоматов уже нет очередей, так как наличность в них закончилась. С утра появился интернет и стали возможны денежные переводы.

Общественный транспорт работает. Продуктовые магазины также работают, но не все товары можно купить. Не продают алкоголь и некоторые виды продуктов.

На улицах столицы не так многолюдно, как в будние дни.

Тем временем почти всю ночь в центре Алматы были слышны выстрелы.

Напомним, 7 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал силовикам приказ открывать огонь на поражение без предупреждения.

Несколько дней подряд в Казахстане продолжаются протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Жесточайшие стычки произошли 5 января, когда в стране начали орудовать мародеры.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны, а также обратился в ОДКБ с просьбой о военной поддержке. С 6 января в Казахстан от стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОКГБ) стали прибывать миротворческие силы.

7 января вечером власти Казахстана сообщили о взятии под контроль городов и почти полном восстановлении порядка. Силовики взяли под контроль улицы крупнейшего города Алматы. Площадь Республик расчистили, в домах госорганов не осталось ни одного активиста. Увольнение далось ценой 26 убитых митингующих и 18 правоохранителей. Несколько человек ранили, а около 4 тысяч забрали в отделения. Это официальная статистика министерства внутренних дел. Соответствует ли она действительности – неизвестно.

Что происходит в Казахстане – читайте в материале ТСН.ua.

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