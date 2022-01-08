Протести у Казахстані: що відбувається у країні вранці 8 січня

Протести у Казахстані: що відбувається у країні вранці 8 січня

Майже всю ніч у центрі Алмати було чути постріли.

У столиці Казахстану Нур-Султані в'їзд у бік Акорди перекритий вантажівками та військовими.

Про це інформує "Інформбюро" у Telegram-каналі.

Поліцією оточено будівлі будинку міністерств, військова техніка стоїть перед міністерством оборони. Фото- та відеознімання урядових будівель заборонено.

Банки зачинені. Біля банкоматів вже немає черг, оскільки готівка в них закінчилася. З ранку з'явився інтернет та стали можливі грошові перекази.

Громадський транспорт працює. Продуктові магазини працюють, але не всі товари можна купити. Не продають алкоголь та деякі види продуктів.

На вулицях столиці не так багатолюдно, як у будні.

Тим часом майже всю ніч у центрі Алмати було чути постріли.

Нагадаємо, 7 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що наказав силовикам наказувати вогонь на поразку без попередження.

Декілька днів поспіль у Казахстані продовжуються протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. Найжорстокіші сутички відбулися 5 січня, коли в країні почали орудувати мародери.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запровадив режим надзвичайного стану на території всієї країни, а також звернувся до ОДКБ із проханням про військову підтримку. З 6 січня до Казахстану від країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОКДБ) стали прибувати миротворчі сили.

7 січня ввечері влада Казахстану повідомила про взяття під контроль міст і майже повне відновлення порядку. Силовики взяли під контроль вулиці найбільшого міста Алмати. Площу Республік розчистили, у будинках держорганів не залишилося жодного активіста. Звільнення далося ціною 26 убитих мітингувальників та 18 правоохоронців. Декілька людей поранили, а близько 4 тисяч забрали до відділень. Це є офіційна статистика міністерства внутрішніх справ. Чи відповідає вона дійсності – невідомо.

Що відбувається в Казахстані – читайте у матеріалі ТСН.ua.

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