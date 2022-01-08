Работникам генконсульства США в Алматы разрешили покинуть Казахстан

Речь идет о работниках и членах их семей, не задействованных в "критически важных" функциях работы Генконсульства.

На фоне протестов в Казахстане Госдепартамент США разрешил сотрудникам своего генконсульства в Алматы покинуть страну.

Как сообщает "Укринформ", об этом заявили в Госдепе США.

В ведомстве сообщили, что речь идет о работниках и членах их семей, которые не задействованы в "критически важных" функциях работы Генконсульства. Им разрешили по желанию покинуть Алматы.

Кроме того, в Госдепе отметили, что "в городе возможны демонстрации, протесты и нападения", которые могут оказать серьезное влияние на способность посольства США предоставлять консульские услуги.

Напомним, в охваченном протестами Казахстане задержали бывшего главу Комитета нацбезопасности страны Карима Массимова, подозреваемого в государственной измене.

Как сообщалось, в Казахстане люди вышли на протесты после того, как правительство ввело с 1 января 2022 года новую цену на сжиженный газ. Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев 4 января объявил о понижении цены на газ. Кроме того, люди требовали отставки правительства – это требование было выполнено утром 5 января.

Протесты не прекратились, после этого в Казахстане объявили режим чрезвычайной ситуации, а Токаев заявил, что возглавит Совет безопасности Казахстана вместо Назарбаева.

Позже Токаев отдал силовикам приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Он подчеркнул, "кто не сдастся, тот будет уничтожен".

Что происходит в Казахстане – читайте в материале ТСН.ua.

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