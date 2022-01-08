Экс-премьер Казахстана задержан по подозрению в госизмене

Комитет нацбезопасности Казахстана Масимов возглавлял с 2016 года, а раньше был премьер-министром страны.
В охваченном протестами Казахстане задержали бывшего главу Комитета нацбезопасности страны Карима Масимова, подозреваемого в государственной измене.
Об этом сообщила пресс-служба Комитета.
Масимов принимал участие в заседании Совбеза 5 января, когда еще был председателем Комитета национальной безопасности Казахстана. После заседания Совбеза он был отправлен в отставку на фоне массовых протестов в Алматы.
В заявлении пресс-службы Комитета уточняется, что досудебное расследование по факту государственной измены по статье 175 части 1 Уголовного кодекса Казахстана начато 6 января. В этот же день был задержан и отправлен в изолятор временного содержания Масимова и других фигурантов дела.
Отмечается, что максимальное наказание в этой части статьи — лишение свободы на срок до 15 лет с возможным лишением гражданства.
Комитет нацбезопасности он возглавил в 2016 году, а уже 6 января 2022 года на сайте президента Казахстана опубликовали указ об уходе Масимова с должности.
Масимов занимал премьерское кресло в общей сложности рекордные 8 лет (2007-2012, 2014-2016), а также был помощником президента страны Нурсултана Назарбаева (2003-2006). Возглавлял Администрацию президента Казахстана (2012-2014). Имеет звание генерал-лейтенанта национальной безопасности.
Напомним, несколько дней подряд в Казахстане продолжаются протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих.
Как сообщалось, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал силовикам приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Он подчеркнул, "кто не сдастся, тот будет уничтожен".
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