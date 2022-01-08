Експрем'єра Казахстану затримали за підозрою у держзраді

Експрем'єра Казахстану затримали за підозрою у держзраді

Комітет нацбезпеки Казахстану Масімов очолював від 2016 року, а раніше був прем'єр-міністром країни.

В охопленому протестами Казахстані затримали колишнього голову Комітету нацбезпеки країни Каріма Масімова, якого підозрюють у державній зраді.

Про це повідомила пресслужба Комітету.

Також читайте Протести в Казахстані: у Мережі показали відео з десятками спалених поліцейських авто

Масімов брав участь у засіданні Ради безпеки 5 січня, коли ще був головою Комітету національної безпеки Казахстану. Після засідання Радбезу його було відправлено у відставку на тлі масових протестів в Алмати.

У заяві пресслужби Комітету уточнюється, що досудове розслідування за фактом державної зради, за статтею 175 частини 1 Кримінального кодексу Казахстану розпочато 6 січня. Цього ж дня було затримано та відправлено до ізолятора тимчасового тримання Масімова та інших фігурантів справи.

Зазначається, що максимальне покарання щодо цієї частини статті — позбавлення волі на термін до 15 років із можливим позбавленням громадянства.

Комітет нацбезпеки він очолив у 2016, а вже 6 січня 2022 року на сайті президента Казахстану опублікували указ про звільнення Масімова з посади.

Масімов займав прем'єрське крісло загалом рекордні 8 років (2007-2012, 2014-2016), а також був помічником президента країни Нурсултана Назарбаєва (2003-2006). Очолював Адміністрацію президента Казахстану (2012–2014). Має звання генерал-лейтенанта національної безпеки.

Нагадаємо, декілька днів поспіль у Казахстані тривають протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників.

Як повідомлялося, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав силовикам наказ відкривати вогонь на ураження без попередження. Він наголосив, "хто не здасться, того буде знищено".

Що відбувається у Казахстані — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.