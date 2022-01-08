Експрем'єра Казахстану затримали за підозрою у держзраді

Комітет нацбезпеки Казахстану Масімов очолював від 2016 року, а раніше був прем'єр-міністром країни.
В охопленому протестами Казахстані затримали колишнього голову Комітету нацбезпеки країни Каріма Масімова, якого підозрюють у державній зраді.
Про це повідомила пресслужба Комітету.
Масімов брав участь у засіданні Ради безпеки 5 січня, коли ще був головою Комітету національної безпеки Казахстану. Після засідання Радбезу його було відправлено у відставку на тлі масових протестів в Алмати.
У заяві пресслужби Комітету уточнюється, що досудове розслідування за фактом державної зради, за статтею 175 частини 1 Кримінального кодексу Казахстану розпочато 6 січня. Цього ж дня було затримано та відправлено до ізолятора тимчасового тримання Масімова та інших фігурантів справи.
Зазначається, що максимальне покарання щодо цієї частини статті — позбавлення волі на термін до 15 років із можливим позбавленням громадянства.
Комітет нацбезпеки він очолив у 2016, а вже 6 січня 2022 року на сайті президента Казахстану опублікували указ про звільнення Масімова з посади.
Масімов займав прем'єрське крісло загалом рекордні 8 років (2007-2012, 2014-2016), а також був помічником президента країни Нурсултана Назарбаєва (2003-2006). Очолював Адміністрацію президента Казахстану (2012–2014). Має звання генерал-лейтенанта національної безпеки.
Нагадаємо, декілька днів поспіль у Казахстані тривають протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників.
Як повідомлялося, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав силовикам наказ відкривати вогонь на ураження без попередження. Він наголосив, "хто не здасться, того буде знищено".
Що відбувається у Казахстані — читайте у матеріалі ТСН.ua.
Читайте також:
- "У Казахстану є все, щоб розібратися з протестами": США намагаються з'ясувати, навіщо знадобилася допомога ОДКБ
- "Щойно росіяни опиняться у вашому будинку, іноді дуже важко змусити їх піти": Блінкен про ситуацію в Казахстані та Україні
- Ситуація у Казахстані: силовики взяли під контроль вулиці Алмати, зачистка триває
- "Миротворцями" ОДКБ у Казахстані керуватиме російський генерал, який очолював захоплення Криму