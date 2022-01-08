День ангела 9 січня: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня іменини святкують носії чотирьох імен.

День ангела – це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 9 січня святкують: Антоніна, Степан, Тихон, Федір.

Чоловічі іменини

Степан

Лінгвісти стверджують, що ім'я Степан походить від грецького імені Стефанос і у перекладі воно означає "вінець" або "вінок". Степан – це серйозний і привабливий чоловік. Він психологічно стійкий, а його сильний характер привертає до себе чимало людей. Так само люди помічають сильну волю Степана, що робить його ще більш популярним. Він не любить займатися саморекламою і не кидає слів на вітер. У Степана завжди багато друзів і товаришів.

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Тихон

Тихон вважається ім'ям грецького походження, і походить від імені богині талану Тюхе. Деякі фахівці все ж стверджують, що ім'я Тихон означає "випадок", "талан" або "доля". Тихон – справжній щирий друг, дорожить честю, любить спорт і має непогані спортивні завдатки. Він спокійний і цілеспрямований, вміє досягати поставленої мети, все прораховує, а вже потім береться до справи.

Федір

Федір – походить від грецького імені Теодорос і означає "дар Божий". Федір – серйозна людина. У роботі до всього підходить відповідально, він вміє знаходити незвичайні та ефективні рішення багатьох складних завдань. Нерідко обирає професію у технічній галузі, хоча може досягти успіху і у творчих напрямах, наприклад, у письменництві або журналістиці. Федір – дуже турботливий до своєї родини. Зазвичай він чудовий господар, який вміє робити в домі майже все.

Жіночі іменини

Антоніна

Одна з версій каже, що ім'я Антоніна має грецьке походження і перекладається як "та, що змагається" і "та, що вступає у бій". Характер Антоніни поєднує в собі протилежні риси – м'якість і твердість. Вона може бути веселою і навіть безтурботною, а через хвилину серйозною і зосередженою. Вона відповідальна і раціональна, водночас же позитивна і яскрава. Антоніна приємна співрозмовниця і подруга. З нею весело і на неї можна покластися.

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