День ангела 9 января: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 9 января: кого поздравлять с именинами в этот день

В этот день именины празднуют носители четырех имен.

День ангела – это честь святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называется именинным.

День ангела (именины) 9 января отмечают: Антонина, Степан, Тихон, Федор.

Мужские именины

Степан

Лингвисты утверждают, что имя Степан происходит от греческого имени Стефаноса и в переводе оно означает "венец" или "венок". Степан – это серьезный и привлекательный мужчина. Он психологически устойчив, а его сильный характер привлекает к себе многие. Так же люди подмечают сильную волю Степана, что делает его еще более популярным. Он не любит заниматься саморекламой и не бросает слова на ветер. У Степана всегда много друзей и товарищей.

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Тихон

Тихон считается именем греческого происхождения и происходит от имени богини удачи Тюхе. Некоторые специалисты все же утверждают, что имя Тихон означает "случай", "талан" или "судьба". Тихон – настоящий искренний друг, дорожит честью, любит спорт и имеет хорошие спортивные задатки. Он спокоен и целеустремлен, умеет достигать поставленной цели, все просчитывает, а уже потом берется за дело.

Федор

Федор – происходит от греческого имени Теодорос и означает "дар Божий". Федор – серьезный человек. В работе ко всему подходит ответственно, он умеет находить необычные и эффективные решения многих сложных задач. Нередко выбирает профессию в технической отрасли, хотя может добиться успеха и в творческих направлениях, например, в писательстве или журналистике. Федор очень заботлив к своей семье. Обычно он отличный хозяин, умеющий делать в доме почти все.

Женские именины

Антонина

Одна из версий говорит, что имя Антонина имеет греческое происхождение и переводится как "соревнующаяся" и "вступающая в бой". Характер Антонины совмещает в себе противоположные черты – мягкость и жесткость. Она может быть веселой и даже безмятежной, а через минуту серьезной и сосредоточенной. Она ответственная и рациональная, при этом же положительная и яркая. Антонина приятная собеседница и подруга. С ней весело и на нее можно положиться.

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