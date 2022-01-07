Церковне свято 8 січня: Собор Пресвятої Богородиці

Саме від цього дня починалися дівочі ворожіння, що тривали до самого Хрещення.

8 січня, одразу після свята Різдва Христового, православний світ відзначає важливе свято – Собор Пресвятої Богородиці.

Історія свята

Цього дня Православна Церква з хвалебними та подячними піснями звертається до Богоматері, яка стала обраним знаряддям Промислу, що народила Спасителя. Саме тому, що Пресвята Діва є Тією, від якої народився, втілився Спаситель наш Ісус Христос, і встановлено це свято її вшанування одразу після Його Різдва.

Собором цей день називається тому, що на відміну від окремих свят на честь Пресвятої Богородиці (наприклад, Її Зачаття, Різдво, Благовіщення та ін.) цього дня відбувається спільне (соборне) святкування та інших осіб, близьких до Пресвятої Діви Марії та Господа Ісуса Христа .

Так, разом із Богоматір'ю, у святкування Собору також звершується пам'ять тих, хто за тілом був близьким до Спасителя: святого Йосипа Обручника, царя Давида (предка за тілом Господа Ісуса Христа) та святого Якова (брата Господнього, сина від першого шлюбу святого Йосипа Обручника ), який супроводжував разом з отцем Мати Божу та Богонемовля Ісуса при втечі до Єгипту.

Свято Собору Пресвятої Богородиці має давнє походження, його встановлення стосується ранніх часів Християнської Церкви. Вже в 4 столітті Єпифаній Кіпрський, а також святий Амвросій Медіоланський і блаженний Августин у своїх повчаннях на свято Різдва Христового поєднували хвалу Боголюдину, що народився, з хвалою, що народила Його Діві. Офіційну вказівку на святкування Собору Пресвятої Богородиці наступного дня після Різдва Христового можна знайти у 79 правилі VI Вселенського Собору, що відбувся у 680-681 роках.

Народні традиції

У давнину цього дня відзначали бабине свято, або свято каш. Цього дня славили повитух і породіль. Жінки брали своїх дітей і з подарунками та привітаннями йшли до повитух, які допомагали їм під час пологів. Ті, своєю чергою, пригощали гостей кашею. В цей же час народився і звичай, пов'язаний з християнством: жінки приходили до церкви із заздалегідь печеними пирогами, щоб піднести їх Богородиці.

Бабині каші відзначені і своїми прикметами. Якщо вранці синички кричать - значить, надвечір буде мороз; а от якщо галасують ворони — бути снігопадам та хуртовинам. Рясний сніг передвіщала і каша, що підрум'янилася в печі. Вважалося, що ясна погода цього дня обіцяє хороший урожай.

Саме від цього дня починалися дівочі ворожіння, що тривали до самого Хрещення. Ворожити було заведено у супроводі особливих пісень або у повній тиші. Головними предметами ворожіння були весілля, смерть та врожай.

Ясна погода 8 січня обіцяє хороший урожай / Pexels

Прикмети

Якщо 8 січня буде хуртовина і мороз, тож літо буде холодним.

Колядників, які прийшли в будинок, потрібно обов’язково впустити і пригостити смачною їжею, що принесе господарям будинку щастя і благополуччя, мир і спокій в родині.

Якщо за вікном сніг і мороз – прикмета до того, що літо буде непогожим і холодним.

Якщо вранці сонячно і ясно – чекай гарний урожай проса.

За прикметами 8 січня пригоріла каша – бути снігопадам.

Якщо в печі горить біле, а не червоне полум’я, невдовзі потеплішає.

Якщо почув спів зяблика – скоро буде відлига.

Сніг прилипає до долонь – чекай тепла.

Північний вітер принесе з собою холод і холоднечу.

Якщо після заходу сонця небо забарвлюється в червоний колір – чекай лютих морозів.

Що не можна робити 8 січня

Не можна готувати і їсти кисіль – це до небіжчика.

Цього дня не можна купувати мотузки – до біди.

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