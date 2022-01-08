Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 8 січня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 8 січня

За останню добу кількість хворих зросла на 3195 осіб.

В Україні станом на ранок 8 січня зафіксовано ​​3 195 нових підтверджених випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померли 76 людей, ще 1 942 - одужали.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Зокрема, захворіла 151 дитина та 37 медпрацівників.

Кількість захворювань у регіонах за добу:



м. Київ – 291;

Вінницька область – 164;

Волинська область – 47;

Дніпропетровська область – 112;

Донецька область – 36;

Житомирська область – 217;

Закарпатська область – 108;

Запорізька область – 18;

Івано-Франківська область – 243;

Київська область – 143;

Кіровоградська область – 47;

Луганська область – 9;

Львівська область – 296;

Миколаївська область – 84;

Одеська область – 197;

Полтавська область – 97;

Рівненська область – 98;

Сумська область – 185;

Тернопільська область – 141;

Харківська область – 241;

Херсонська область – 1;

Хмельницька область – 173;

Черкаська область – 54;

Чернівецька область – 91;

Чернігівська область – 102.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Зауважимо, що в Україні, станом на ранок 7 січня, було зафіксовано 7 177 нових випадків коронавірусу. Померло 192 людини, ще 5 595 - одужало.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 699 663 особи;

одужало – 3 508 451 особа;

летальних випадків – 97 164;

проведено ПЛР-тестувань – 16 943 946.

Вакцинація проти коронавірусу

7 січня центри та пункти вакцинації від COVID-19 були зачинені. Вже з 8 січня вони відновлять роботу за звичайним графіком. Контакти та розклад на vaccination.covid19.gov.ua/list або за телефоном 0 800 60 20 19.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 800 318 людей, з них отримали першу дозу – 14 800 316 людей, отримали дві дози – 13 950 698 людина, отримали додаткову дозу – 5 787 людей, бустерну дозу – 16 216 людей. Загалом проведено 28 773 017 щеплень.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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