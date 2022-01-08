Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 8 января

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 8 января

За последние сутки число заболевших выросло на 3195 человек.

В Украине по состоянию на утро 8 января зарегистрировано 3195 новых подтвержденных случаев коронавируса. За сутки от COVID-19 умерло 76 человек, еще 1 942 — выздоровели.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

В частности, заболел 151 ребенок и 37 медработников.

Количество заболеваний в регионах в сутки:



г. Киев – 291;

Винницкая область – 164;

Волынская область – 47;

Днепропетровская область – 112;

Донецкая область – 36;

Житомирская область – 217;

Закарпатская область – 108;

Запорожская область – 18;

Ивано-Франковская область – 243;

Киевская область – 143;

Кировоградская область – 47;

Луганская область – 9;

Львовская область – 296;

Николаевская область – 84;

Одесская область – 197;

Полтавская область – 97;

Ровенская область – 98;

Сумская область – 185;

Тернопольская область – 141;

Харьковская область – 241;

Херсонская область – 1;

Хмельницкая область – 173;

Черкасская область – 54;

Черновицкая область – 91;

Черниговская область – 102.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Заметим, что в Украине, по состоянию на утро 7 января, было зафиксировано 7177 новых случаев коронавируса. Умерло 192 человека, еще 5595 — выздоровели.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 699 663 человека;

выздоровел – 3 508 451 человек;

летальных исходов – 97 164;

проведено ПЦР-тестирований – 16 943 946.

Вакцинация против коронавируса

7 января центры и пункты вакцинации COVID-19 были закрыты. Уже с 8 января они возобновят работу по обычному графику. Контакты и расписание на vaccination.covid19.gov.ua/list или по телефону 0 800 60 20 19.

С начала вакцинальной кампании привито 14 800 318 человек, из них получили первую дозу – 14 800 316 человек, получили две дозы – 13 950 698 человек, получили дополнительную дозу – 5 787 человек, бустерную дозу – 16 216 человек. В общей сложности проведено 28 773 017 прививок.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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