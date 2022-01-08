Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 8 января

За последние сутки число заболевших выросло на 3195 человек.
В Украине по состоянию на утро 8 января зарегистрировано 3195 новых подтвержденных случаев коронавируса. За сутки от COVID-19 умерло 76 человек, еще 1 942 — выздоровели.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
В частности, заболел 151 ребенок и 37 медработников.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 291;
Винницкая область – 164;
Волынская область – 47;
Днепропетровская область – 112;
Донецкая область – 36;
Житомирская область – 217;
Закарпатская область – 108;
Запорожская область – 18;
Ивано-Франковская область – 243;
Киевская область – 143;
Кировоградская область – 47;
Луганская область – 9;
Львовская область – 296;
Николаевская область – 84;
Одесская область – 197;
Полтавская область – 97;
Ровенская область – 98;
Сумская область – 185;
Тернопольская область – 141;
Харьковская область – 241;
Херсонская область – 1;
Хмельницкая область – 173;
Черкасская область – 54;
Черновицкая область – 91;
Черниговская область – 102.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Заметим, что в Украине, по состоянию на утро 7 января, было зафиксировано 7177 новых случаев коронавируса. Умерло 192 человека, еще 5595 — выздоровели.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 699 663 человека;
- выздоровел – 3 508 451 человек;
- летальных исходов – 97 164;
- проведено ПЦР-тестирований – 16 943 946.
Вакцинация против коронавируса
7 января центры и пункты вакцинации COVID-19 были закрыты. Уже с 8 января они возобновят работу по обычному графику. Контакты и расписание на vaccination.covid19.gov.ua/list или по телефону 0 800 60 20 19.
С начала вакцинальной кампании привито 14 800 318 человек, из них получили первую дозу – 14 800 316 человек, получили две дозы – 13 950 698 человек, получили дополнительную дозу – 5 787 человек, бустерную дозу – 16 216 человек. В общей сложности проведено 28 773 017 прививок.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.
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