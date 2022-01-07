Гороскоп на 8 января для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя лгать

Энергией, которую каждый из нас почувствует в этот день, важно распорядиться мудро и экономно.
В это время также нельзя лгать и желать зла другим людям. Ложь очень быстро обнаружится и не лучшим образом отразится на вашей репутации, а недобрые посылы в адрес окружающих могут в самом скором времени вернуться к вам бумерангом.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 8 января для Овнов
Правило, которое сегодня нужно соблюдать, звучит следующим образом: "Относитесь к другим так, как вы хотите, чтобы они относились к вам" – впрочем, оно актуально всегда.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 8 января для Тельцов
Прежде чем кому-то что-то пообещать, хорошо подумайте, сможете ли вы оправдать надежду, которую даете другому человеку, при малейшем сомнении в этом лучше промолчать, чем обмануть.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 8 января для Близнецов
Говорить в этот день можно как можно меньше, а молчать – как можно больше, в противном случае вскоре придется пожалеть о сказанных – сгоряча или по неосторожности – словах.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 8 января для Раков
На новых знакомых, которые появятся в вашей жизни в этот день, необходимо произвести хорошее впечатление – среди них может оказаться человек, от которого будет напрямую зависеть ваше будущее.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 8 января для Львов
Успешными обещают быть любые действия, направленные на поиски новой работы: можно отправлять резюме, отправляться на собеседования или обзванивать знакомых, в силах которых составить вам протекцию.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 8 января для Дев
Сегодня звезды наградят вас редкостным красноречием, при помощи которого вы сможете убедить в своей правоте даже самого упрямого и не готового к поиску консенсуса оппонента.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 8 января для Весов
После обеда на вас может накатить неожиданная усталость, поэтому все важные бытовые дела желательно планировать на первую половину дня, тогда вам удастся справиться с ними быстро и практически без усилий.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 8 января для Скорпионов
Время редкой продуктивности, в течение которого вам неведомым образом удастся переделать такое количество домашних послепраздничных дел, на которое у вас обычно уходит от нескольких дней до недели.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 8 января для Стрельцов
Можно затевать любые переговоры со своими домашними: все будут настроены слушать – и слышать – друг друга, поэтому удастся решить даже самые старые и сложные проблемы.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 8 января для Козерогов
Не стоит обижать находящихся рядом людей – прежде всего родных и близких, даже если по отношению к вам они будут вести себя не лучшим образом: ваша чрезмерная реакция все равно окажется неадекватной.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 8 января для Водолеев
Редкостно обаяние, которым в этот день наделят вас звезды, даст вам возможность очаровать даже самых хмурых и недоброжелательных людей – например, бабушек, сидящих у подъезда.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 8 января для Рыб
Сделать день позитивным поможет пресловутое позитивное мышление: чем больше вы станете думать о хорошем, тем больше его окажется в вашей жизни – и наоборот, так что делайте правильные выводы.
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