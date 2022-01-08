Жена Тимура Мирошниченко похвасталась стройной фигурой в бикини

Пара отдыхает на Шри-Ланке.

Ведущий инфотейнмент-шоу "Твійй день" Тимур Мирошниченко и его жена, телеведущая Инна отдыхают на Шри-Ланке.

Там супруги исследуют живописные места, посещают экскурсии, пробуют традиционную еду и вдоволь купаются в океане. Не забывают звезды и о своих фотоблогах. В частности, Инна уже наделала пляжных фото в бикини и опубликовала их в своем Instagram. Так, на одной из фотографий Мирошниченко позировала в зеленом купальнике, лежа на пляже. Избранница шоумена посветила стройной фигурой.

Инна Мирошниченко / instagram.com/_inna_mi_

Также Инна устроила импровизированную фотосессию в черном бикини с длинными завязками. Ведущая похвасталась красивыми ножками, плоским животиком и упругими ягодицами.

Инна Мирошниченко / instagram.com/_inna_mi_

В посте красавица поделилась своими впечатлениями от острова. В частности, Мирошниченко отметила, что на Шри-Ланке законопослушное население и все носят защитные маски.

"Здесь безопасно. Еще они все очень улыбчивые, вежливые и дружелюбные. Парят свои услуги на каждом шагу, правда. Одежда, тук-тук, экскурсия, ресторан, массаж, аюрведа шоп. Но не просят деньги просто так, как в Камбожде, где с каждым шагом к тебе, как мокрый снег, прилипает все больше детей, кричащих "ван доллар, мисс". Здесь чисто. Не везде, но в деталях. Пару раз заходила в туалет в кафе, к местным домой (они часто живут там, где работают). Идеально чисто, приятно пахнет. На пляжах не всегда чисто, но это и не всегда вина местного населения. Всё это вселяет ощущение спокойствия и умиротворения. Я даже замечала, какие спокойные тут люди. И если кто-то ругается, то они просто только приехали. Завтра эта волна накроет и их, – поделилась она.

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