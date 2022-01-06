Даша Квиткова в стрингах показала упругие ягодицы в раздевалке

Блогерша отправилась в спортзал.

Украинская блогерша Даша Квиткова не дожидаясь окончания праздников отправилась в спортзал.

Знаменитость как можно скорее хочет привести себя в порядок после вкусных застолий и рождения сына полгода назад.

Как в сторис сообщила Даша, она заставила себя поднять свою пятую точку и пошла на тренировку, где активно занималась растяжкой. Квиткова делала это и до беременности. Но, как призналась блогерша, "теперь она как бревно и нужно все возвращать".

instagram.com/kvittkova

instagram.com/kvittkova

Впрочем, фигура молодой мамы выглядит довольно неплохо. Так, в фотоблоге блогерша разместила фотографию, сделанную в раздевалке и на ней без штанов в нижнем белье демонстрирует ягодицы.

instagram.com/kvittkova

Поклонники отметили, что формы Квитковой их очень вдохновляют: "все, завтра тоже иду в спортзал", "как для молодой мамы – даже очень неплохо", "ах, какие формы".

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