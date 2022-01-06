Даша Квіткова у стрингах показала пружні сідниці у роздягальні

Блогерка вирушила до спортзали.

Українська блогерка Даша Квіткова не чекаючи на закінчення свят вирушила до спортивної зали.

Знаменитість якомога швидше хоче привести себе до ладу після смачних застіль та народження сина півроку тому.

Як у сторіс повідомила Даша, вона змусила себе підняти свої сідниці та пішла на тренування, де активно займалася розтяжкою. Квіткова робила це й до вагітності. Та, як зізналася блогерка, "тепер вона як колода і треба все повертати".

instagram.com/kvittkova

instagram.com/kvittkova

Втім, фігура молодої мами має доволі непоганий вигляд. Так, у фотоблогу блогерка розмістила світлину, зроблену у роздягальні і на ній без штанів у спідньому демонструє п'яту точку.

instagram.com/kvittkova

Шанувальники зазначили, що форми Квіткової їх дуже надихають: "все, завтра теж йду до спортзали", "як для молодої мами – навіть дуже непогано", "ах, які форми".

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