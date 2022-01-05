Ілона Гвоздьова у самих трусах і топі станцювала для чоловіка гарячий танець

Ілона Гвоздьова у самих трусах і топі станцювала для чоловіка гарячий танець

Артистка показала, як готувалася до приїзду коханого.

Українська хореографиня Ілона Гвоздьова ще та запальна штучка.

Так, танцівниця вигадала, як зустріти чоловіка Івана Хомячука вдома після тривалої розлуки. Ілона підготувала звабливий танець, який продемонструвала також і підписникам у Instagram.

У відео, яким поділилася Гвоздьова, вона постає у чорних трусах і зеленому топі. Артистка ефектно заходить до ванної і у дверях зачаровує звабливими па:

"Саме так я зустріла довгоочікуваного чоловіка після довгої розлуки. Дівчата, намагайтеся частіше вводити своїх коханих у приємний шок. Адже саме такі моменти в житті змушують грати вашу кров, зближують одне одного і ще більше закохують одне одного. Будьте гарячими штучками!" – порадила Ілона.

Шанувальники ж зізналися, що їм дуже сподобався подарунок Гвоздьової і вони впевнені, що чоловік теж оцінив: "подобається ваша пластика", "талант", "він був точно вражений наповал", "як же ж звабливо", "чудова форма. Добре рухаєтеся. Не помітно, що нещодавно були пологи".

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