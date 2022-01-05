Илона Гвоздева в одних трусах и топе станцевала для мужа горячий танец

Артистка показала, как готовилась к приезду любимого.

Украинский хореограф Илона Гвоздева еще та зажигательная штучка.

Так, танцовщица придумала, как встретить мужа Ивана Хомячука дома после длительной разлуки. Илона подготовила обольстительный танец, который продемонстрировала также и подписчикам в Instagram.

В видео, которым поделилась Гвоздева, она предстает в черных трусах и зеленом топе. Артистка эффектно заходит в ванную и в дверях завораживает соблазнительными па:

"Именно так я встретила долгожданного мужа после долгого расставания. Девчонки, старайтесь чаще вводить своих любимых в приятный шок. Ведь именно такие моменты в жизни заставляют играть вашу кровь, сближают друг друга и еще больше влюбляют друг в друга. Будьте горячими штучками!" – посоветовала Илона.

Поклонники же признались, что им очень понравился подарок Гвоздевой и они уверены, что муж тоже оценил: "нравится ваша пластика", "талант", "он был точно поражен наповал", "как же обольстительно", "прекрасная форма. Хорошо двигаетесь. Не заметно, что недавно были роды".

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