У Росії на газопереробному заводі прогримів вибух: що відомо

У Росії на газопереробному заводі прогримів вибух: що відомо

За словами місцевих, від вибухової хвилі "у прилеглих селах відкривалися кватирки".

В Амурській області РФ вранці в середу, 5 січня, на території газопереробного заводу поблизу міста Свободний прогримів вибух і зайнялася пожежа.

Про це повідомляє AMUR.LIFE.

Зазначається, що на місці події працюють надзвичайники, займання вже локалізували. "Близько сьомої ранку на Амурському ГПЗ спрацювала штатна система пожежогасіння у зв'язку з локальним спалахом газу на одній із установок", - розповіли в пресслужбі заводу.

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Інцидент стався під час проведення пусконалагоджувальних робіт під навантаженням. "Займання локалізовано, постраждалих немає. Загрози заводу та населеним пунктам немає", - додали в Амурському ГПЗ.

Обставини події з'ясовуватиме міська прокуратура. Нині фахівцями перевіряється дотримання на газопереробному заводі законодавства щодо пожежної безпеки.

Тим часом місцеві жителі розповіли, що "вибухова хвиля була такої сили, що у прилеглих селах відкривалися кватирки". "У нас у Чернігівці будинку труснуло так, що меблі, посуд тряслися як від землетрусу, уявляю, що в Дмитрієвці було", - поділилися місцеві жителі в соцмережах.

У жовтні минулого року на Амурському газопереробному заводі внаслідок розгерметизації обладнання стався вибух газу, який спричинив пожежу. Зауважимо, що Амурський ГПЗ, розташований біля міста Свободний в Амурській області, належить "Газпрому".

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