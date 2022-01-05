КНДР випустила снаряд у бік Японського моря: що відомо

КНДР випустила снаряд у бік Японського моря: що відомо

За версією берегової охорони Японії, йдеться про балістичну ракету.

Корейська Народно-Демократична Республіка у середу, 5 січня, випустила нерозпізнаний снаряд у бік Японського моря.

Про це із посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї (JCS) повідомляє інформагентство Yonhap.

За версією берегової охорони Японії, йдеться про балістичну ракету, заборонену резолюцією Ради Безпеки ООН. Окрім того, від початку минулого місяця північнокорейські військові проводять зимові навчання, тож є припущення, що запуск може бути пов'язаний із ними.

Зазначається, що це перша збройна акція Північної Кореї у цьому році. Востаннє Пхеньян випробовував балістичну ракету підводного базування 19 жовтня минулого року.

Наприкінці минулого місяця у КНДР пообіцяли "енергійно прискорювати розробку та виробництво потужного бойового обладнання, що відповідає сучасним методам ведення війни".