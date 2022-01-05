Головний дипломат ЄС Боррель прибув до України: подробиці

"Мій перший візит у 2022 році – Станиця Луганська та Київ", – розповів Боррель.

Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель увечері у вівторок, 4 січня, з робочим візитом прибув до України.

Про це головний дипломпт ЄС повідомив у своєму мікроблозі у Twiiter.

"Мій перший візит у 2022 році – Станиця Луганська та Київ", – написав він, вказавши, що прилетів до України на тлі нарощування військ Російської Федерації на кордоні з нашою державою.

"Я тут, щоб продемонструвати підтримку ЄС суверенітету та територіальній цілісності України, а також підтримати послідовні зусилля щодо реформування, які є ключем до стійкості", – підкреслив Боррель. До допису дипломат додав світлину з Міжнародного аеропорту "Харків".

My first visit in 2022 is to Stanytsya Luhanska and Kyiv, #Ukraine.



With Russia’s increased military build-up, I am here to show EU support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity and to support sustained reform efforts that are key for resilience.@EUDelegationUA pic.twitter.com/SymF8CZAMU — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 4, 2022

Нагадаємо, що керівник дипломатії Європейського Союзу перебуватиме в Україні з робочим візитом 4-5 січня. Спільно з українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою він відвідає Донбас, а також лінію зіткнення. Також Жозеп Боррель зустрінеться з низкою представників влади у Києві.

Сам дипломат наголошував, що під час візиту має намір передати послання сильної європейської підтримки, а також наголосити, що кожна провокація чи агресія в Україні матиме серйозні наслідки.

Як повідомлялося, перед візитом до України Боррель провів розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, порушивши питання нарощування російської армії на кордоні з Україною та розглянувши два проєкти договорів Кремля щодо "гарантії безпеки". Також вони говорили про підготовку засідання Ради НАТО-Росія 12 січня.

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