Перед візитом до України Боррель провів розмову з генсеком НАТО: про що говорили

Перед візитом до України Боррель провів розмову з генсеком НАТО: про що говорили

Боррель пригрозив РФ, що будь-яка подальша військова агресія проти України матиме "серйозні наслідки та високу ціну".

Перед візитом до України керівник дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це повідомляють на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

У ході розмови Боррель та Столтенберг обговорили нарощування російської армії на кордоні з Україною та розглянули два проєкти договорів Кремля "про гарантії безпеки". Також вони говорили про підготовку засідання Ради НАТО-Росія 12 січня. Дипломат підкреслив, що будь-які дискусії щодо безпеки у Європі мають будуватися на зміцненні зобов’язань та обов’язків ОБСЄ та ООН.

"Високий представник Боррель підтвердив непохитну підтримку ЄС суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України та наголосив на необхідності деескалації напруженості та повного виконання Мінських домовленостей", - йдеться у пресрелізі за підсумками розмови лідерів ЄС та НАТО.

Керівник ЄС Боррель підкреслив, що будь-яка подальша військова агресія проти України матиме "серйозні наслідки та високу ціну".

Нагадаємо, керівник дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель відвідує Україну з робочим візитом 4-5 січня. Боррель спільно з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою відвідає Донбас, а також лінію зіткнення. Крім того, у Києві він зустрінеться з іншими представниками влади.

Тим часом на тлі нарощування Збройних сил Російської Федерації біля українських кордонів міністри закордонних справ країн НАТО зберуться на позачергове засідання. Віртуальна зустріч відбудеться 7 січня.

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