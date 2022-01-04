Церковне свято 5 січня: день пам'яті святого Феодула

5 січня можна і потрібно працювати, щоб завершити всі справи до Різдва.

5 січня православна церква вшановує пам'ять святого Феодула, який жив у Фессалоніках у 3 столітті, коли імператори Діоклетіан та Максиміліан влаштовували жорстокі гоніння на християн.

Історія свята

Феодул був читцем при церкві. Гонителі запропонували йому відмовитися від віри або негайно померти. "Я вибираю життя, але життя вічне", - сказав Феодул. Після цих слів його кинули у море з каменем на шиї.

Народні традиції

У старовину цього дня велику увагу приділяли домашній тварині - худобі та птиці. Добрий господар виявляв щодо них особливу турботу — давав багато корму, наводив лад у хліві та пташнику.

Цього дня пекли печиво у формі овечок, корівок та птахів. Це робилося для того, щоб залучити добрих духів та вигнати злих. А щоб нечиста сила не залишила на випічці сліду, її одразу ж загортали у рушник. Так само чинили і з пісними коржиками, які також було заведено готувати у Федулів день. Щоправда, на відміну від печива, коржики не подавали до столу — їх несли в хлів, де частинами згодовували тваринам. Домашній птиці як частування діставалося добірне зерно.

Люди помітили, що цього дня можна передбачити погоду листопада. "Прийшов Федул - вітер подув", - говорили у давнину. Вітер вважався гарною ознакою - він обіцяв багатий урожай.

Прикмети

Сніг із сильним вітром 5 січня - липень буде дощовим і сирим

У День Федула покладається читати Священне Писання і молитися Богородиці

5 січня можна і потрібно працювати, щоб завершити всі справи до Різдва

Що не можна робити 5 січня

Небажано працювати з гострими предметами – ножами, вилами, сокирами тощо. Вважалося, що якщо поранитися, то весь рік у хворобах проведеш.

Не можна на Федула поділ підшивати, інакше проживеш менше, ніж тобі відведено.

Цього дня не можна нікого бити, інакше людина, яка когось ударить, серйозно захворіє.

Читайте також: