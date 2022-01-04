День ангела 5 січня: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня відзначають тільки чоловічі іменини

День ангела – це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 5 січня святкують: Василь, Іван, Макар, Наум та Павло.

Чоловічі іменини

Василь

Ім'я Василь має грецьке походження і у перекладі означає "царський". Василь не любити квапити події і поспішно ухвалювати рішення. Зазвичай він негласний лідер компанії, оскільки однаково найголовніше слово за ним. Найчастіше робота Василя пов'язана з технікою і електронним устаткуванням, але може успішно працювати і в інших галузях. Нерідко сам колектив висуває Василя в керівники.

Іван

Ім'я Іван (Іоанн) означає "помилуваний Богом", "милість Божа", "подарунок Божий". Дорослого Івана характеризують такі риси як спокій і добропорядність. Іван – неквапливий і до поспіху ставиться вкрай негативно. Івани за натурою не лідери, а скоріше такі, яких ведуть за собою. Вони люблять і можуть багато працювати. З таких хлопців виходять чудові інженери і технологи. У сімейних стосунках Іван – це зразковий чоловік і чудовий батько.

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Макар

Макар — це ім'я грецького походження, в перекладі має значення "блаженний", "щасливий". Макар — стриманий, врівноважений і скромний. Ці якості дозволяють йому з легкістю викликати прихильність до себе оточення, а ось користується він цим рідко. Макар не кидає слів на вітер, а якщо пообіцяв що, то зробить все можливе, щоб виконати обіцянку.

Наум

Ім'я Наум має давньоєврейського походження і у перекладі означає "той, що утішає". У Біблії Наум – давньоєврейський пророк, що пророчив загибель Ніневії. Наум – товариська і добра людина. Він гостинний і самі любить ходити в гості. Уразливий, але не тримає довго зла. Може бути музикантом, лікарем, інженером, педагогом або архітектором. Наум зазвичай гарний сім'янин, вміє створювати затишок у будинку, попри важкий характер дружини.

Павло

Ім'я Павло прийшло до нас з латинської мови і в перекладі має значення "малий" або "невеликий". Павло приділяє щиру увагу оточенню, він дуже відкрита людина. Робота і бажання заробляти - властиві для Павла. Він працьовитий і наполегливий.

Жіночі іменини

Оскільки жіночі імена на сьогодні в православному календарі відсутні, щоб назвати народжену цього дня дівчинку дотримуючись традицій, слід насамперед звернути увагу на найближчі до дня народження дитини дні.

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