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Принц Вільям оплакує втрату

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Принц Вільям оплакує втрату

Принц Вільям / Associated Press

Члени королівської сім'ї нині у відпустці на святковий період. Але принц Вільям змушений був порушити мовчання, цьому передував сумний привід.

Герцог Кембриджський опублікував пост у твітері у зв'язку із смертю знаменитого захисника природи Річарда Лікі.

"Мені було дуже сумно почути про смерть Річарда Лікі. Він надихав і був сміливим захисником природи, і мені випала честь зустрітися з ним. Він перетворив кенійські Служби охорони дикої природи і доблесно спрямовував зусилля, щоб зупинити браконьєрство на слонів. Охорона природи втратила справжнього мрійника. Вільям", — написав принц Вільям.

2017 року Річард Лікі був нагороджений Tusk Trust за внесок у природоохоронну діяльність. Він помер у неділю, 2 січня, у віці 77 років.

Річард Лікі / © Associated Press
Річард Лікі / Associated Press

Також нагадаємо, королева Єлизавета II оплакує свого близького друга та фрейліну леді Діану Фарнхем, яка померла у віці 90 років наприкінці грудня 2021 року. Леді Фарнхем була пані у спальні монархині від 1987 року.

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