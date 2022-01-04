Принц Вільям оплакує втрату

Члени королівської сім'ї нині у відпустці на святковий період. Але принц Вільям змушений був порушити мовчання, цьому передував сумний привід.

Герцог Кембриджський опублікував пост у твітері у зв'язку із смертю знаменитого захисника природи Річарда Лікі.

"Мені було дуже сумно почути про смерть Річарда Лікі. Він надихав і був сміливим захисником природи, і мені випала честь зустрітися з ним. Він перетворив кенійські Служби охорони дикої природи і доблесно спрямовував зусилля, щоб зупинити браконьєрство на слонів. Охорона природи втратила справжнього мрійника. Вільям", — написав принц Вільям.

Я був дуже sad to hear of Richard Leakey's death. Він був inspirational & courageous conservationist і був привілеґований до миття його. Це transformed Kenyan Wildlife Service & вірно spearheaded efforts до stop elephant poaching. Conservation has lost a true visionary. W — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) January 3, 2022

2017 року Річард Лікі був нагороджений Tusk Trust за внесок у природоохоронну діяльність. Він помер у неділю, 2 січня, у віці 77 років.

Річард Лікі / Associated Press

Також нагадаємо, королева Єлизавета II оплакує свого близького друга та фрейліну леді Діану Фарнхем, яка померла у віці 90 років наприкінці грудня 2021 року. Леді Фарнхем була пані у спальні монархині від 1987 року.

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