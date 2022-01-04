Принц Уильям оплакивает потерю

Члены королевской семьи в настоящее время в отпуске на праздничный период. Но принц Уильям вынужден был нарушить молчание, этому предшествовал грустный повод.

Герцог Кембриджский опубликовал пост в Твиттере в связи со смертью знаменитого защитника природы Ричарда Лики.

"Мне было очень грустно услышать о смерти Ричарда Лики. Он был вдохновляющим и смелым защитником природы, и мне выпала честь встретиться с ним. Он преобразовал кенийские Службы охраны дикой природы и доблестно направляли усилия, чтобы остановить браконьерство на слонов. Охрана природы потеряла настоящего мечтателя. Уильям", - написал принц Уильям.

I was very sad to hear of Richard Leakey’s death. He was an inspirational & courageous conservationist and I was privileged to meet him. He transformed the Kenyan Wildlife Service & valiantly spearheaded efforts to stop elephant poaching. Conservation has lost a true visionary. W — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) January 3, 2022

В 2017 году Ричард Лики был награжден Tusk Trust за вклад в природоохранную деятельность. Он умер в воскресенье, 2 января, в возрасте 77 лет.

Ричард Лики / Associated Press

Также напомним, королева Елизавета II оплакивает своего близкого друга и фрейлину леди Диану Фарнхэм, которая умерла в возрасте 90 лет в конце декабря 2021 года. Леди Фарнхэм была госпожой в спальне монарха с 1987 года.

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