День ангела 5 января: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 5 января: кого поздравлять с именинами в этот день

В этот день отмечают только мужские именины

День ангела – это честь святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называется именинным.

День ангела (именины) 5 января празднуют: Василий, Иван, Макар, Наум и Павел.

Мужские именины

Василий

Имя Василий имеет греческое происхождение и в переводе означает "царский". Василий не любит торопить события и поспешно принимать решение. Обычно он негласный лидер компании, поскольку все равно самое главное слово за ним. Чаще работа Василия связана с техникой и электронным оборудованием, но может успешно работать и в других отраслях. Нередко сам коллектив выдвигает Василия в руководители.

Иван

Имя Иоанн (Иоанн) означает "возлюбленный Богом", "милость Божия", "подарок Божий". Взрослого Ивана характеризуют такие черты как спокойствие и добропорядочность. Иван – неторопливый и к спешке относится крайне негативно. Иваны по натуре не лидеры, а скорее такие, которых ведут за собой. Они любят и могут много работать. Из таких ребят выходят отличные инженеры и технологи. В семейных отношениях Иван – это образцовый мужчина и отличный отец.

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Макар

Макар – это имя греческого происхождения, в переводе имеет значение "блаженный", "счастливый". Макар – сдержанный, уравновешенный и скромный. Эти качества позволяют ему с легкостью расположить к себе окружающих, а вот пользуется он этим редко. Макар не бросает слов на ветер, а если что пообещал, то сделает все возможное, чтобы выполнить обещание.

Наум

Имя Наум имеет древнееврейское происхождение и в переводе означает "утешающий". В Библии Наум – древнееврейский пророк, предсказавший гибель Ниневии. Наум – общительный и добрый человек. Он гостеприимный и сами любит ходить в гости. Уязвим, но не держит долго зла. Может быть музыкантом, врачом, инженером, педагогом или архитектором. Наум обычно хороший семьянин, умеющий создавать уют в доме, несмотря на тяжелый характер жены.

Павел

Имя Павел пришло к нам с латинского языка и в переводе имеет значение "малый" или "небольшой". Павел уделяет искреннее внимание окружению, он очень открытый человек. Работа и желание зарабатывать – свойственны для Павла. Он трудолюбивый и упорный.

Женские именины

Поскольку женские имена сегодня в православном календаре отсутствуют, чтобы назвать рожденную в этот день девочку соблюдая традиции, следует прежде всего обратить внимание на ближайшие дни рождения ребенка дни.

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