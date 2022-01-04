Церковный праздник 5 января: день памяти святого Феодула

5 января можно и нужно работать, чтобы завершить все дела к Рождеству.

5 января православная церковь чтит память святого Феодула, жившего в Фессалониках в 3 веке, когда императоры Диоклетиан и Максимилиан устраивали жестокие гонения на христиан.

История праздника

Феодул был чтецом при церкви. Гонители предложили ему отказаться от веры или немедленно умереть. "Я выбираю жизнь, но жизнь вечную", — сказал Феодул. После этих слов его бросили в море с камнем на шее.

Народные традиции

В старину в этот день большое внимание было уделено домашнему скоту — скоту и птице. Добрый хозяин проявлял к ним особую заботу — давал много корма, наводил порядок в хлеву и птичнике.

В этот день пекли печенье в форме овечек, коровок и птиц. Это делалось для того, чтобы привлечь добрых духов и изгнать злых. А чтобы нечистая сила не оставила на выпечке следа, ее сразу же заворачивали в полотенце. Так же поступали и с постными лепешками, которые также было принято готовить у Федулов день. Правда, в отличие от печенья, лепешки не подавали к столу — их несли в хлев, где частями скармливали животным. Домашней птице как угощение доставалось отборное зерно.

Люди заметили, что в этот день можно предсказать погоду в ноябре. "Пришел Федул — ветер подул", — говорили в древности. Ветер считался хорошим признаком – он обещал богатый урожай.

Приметы

Снег с сильным ветром 5 января – июль будет дождливым и сырым

В День Федула полагается читать Священное Писание и молиться Богородице

5 января можно и нужно работать, чтобы завершить все дела к Рождеству

Что нельзя делать 5 января

Нежелательно работать с острыми предметами – ножами, вилами, топорами и т.д. Считалось, что если пораниться, весь год в болезнях проведешь.

Нельзя на Федула раздел подшивать, иначе проживешь меньше, чем тебе отведено.

В этот день нельзя никого бить, иначе человек, который кого-нибудь ударит, серьезно заболеет.

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