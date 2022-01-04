Перед визитом в Украину Боррель провел разговор с генсеком НАТО: о чем говорили

Боррель пригрозил РФ, что любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь "серьезные последствия и высокую цену".
Перед визитом в Украину руководитель дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Об этом сообщают на сайте Европейской службы внешних действий.
В ходе беседы Боррель и Столтенберг обсудили наращивание российской армии на границе с Украиной и рассмотрели два проекта договора Кремля "о гарантиях безопасности". Также они говорили о подготовке заседания Совета Россия-НАТО 12 января. Дипломат подчеркнул, что любые дискуссии по безопасности в Европе должны строиться на укреплении обязательств и обязанностей ОБСЕ и ООН.
"Высокий представитель Боррель подтвердил непреклонную поддержку ЕС суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины и отметил необходимость деэскалации напряженности и полного выполнения Минских договоренностей", — говорится в пресс-релизе по итогам разговора лидеров ЕС и НАТО.
Руководитель ЕС Боррель подчеркнул, что любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь "серьезные последствия и высокую цену".
Напомним, руководитель дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель посещает Украину с рабочим визитом 4-5 января. Боррель совместно с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой посетит Донбасс, а также линию столкновения. Кроме того, в Киеве он встретится с другими представителями властей.
Тем временемна фоне наращивания Вооруженных сил Российской Федерации у украинских границ министры иностранных дел стран НАТО соберутся на внеочередное заседание. Виртуальная встреча состоится 7 января.
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