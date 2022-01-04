Протесты в Казахстане: в стране отключили мобильный интернет

Также сообщалось, что в Казахстане перестали открываться сайты Orda.kz и агентства КазТАГ, которые активно освещали протесты.
В Казахстане отключили мобильный интернет на фоне проведения массовых протестов.
Операторы "Билайн" и Kcell подтвердили ограничения с предоставлением услуги мобильного интернета.
"В настоящее время у нас наблюдаются ограничения с предоставлением услуги мобильного интернета по независящим от компаний причинам", — говорится на странице "Билайн Казахстан" в Twitter.
По информации местных СМИ, интернет в настоящее время недоступен в крупнейшем городе страны Алматы.
"В Алматы в настоящее время не работают мессенджеры What’s App и Telegram. А также мобильный интернет", — сообщает Sputnik Казахстан.
"РБК" пишет, что периодически пропадает мобильная связь в Алматы и в столице Казахстана Нур-Султане.
Митинги проходят в столице Нур-Султане, Алматы, Актау, Атырау, Караганде, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде, Шымкенте и других городах.
Также сообщалось, что в Казахстане перестали открываться сайты Orda.kz и агентства КазТАГ, которые активно освещали протесты.
Напомним, что в Казахстане третий день продолжаются протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Детальнее - в материале ТСН.ua.