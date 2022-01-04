Протести у Казахстані: у країні відключили мобільний інтернет

Протести у Казахстані: у країні відключили мобільний інтернет

Також повідомлялося, що в Казахстані перестали відкриватися сайти Orda.kz та агенції КазТАГ, які активно висвітлювали протести.

У Казахстані вимкнули мобільний інтернет на тлі проведення масових протестів.

Оператори "Білайн" та Kcell підтвердили обмеження з наданням послуги мобільного інтернету.

"Наразі у нас спостерігаються обмеження з наданням послуги мобільного інтернету з незалежних від компаній причин", — йдеться на сторінці "Білайн Казахстан" у Twitter.

За інформацією місцевих ЗМІ, інтернет зараз недоступний у найбільшому місті країни Алмати.

"В Алмати нині не працюють месенджери What's App та Telegram. А також мобільний інтернет", — повідомляє Sputnik Казахстан.

"РБК" пише, що періодично пропадає мобільний зв'язок в Алмати та в столиці Казахстану Нур-Султані.

Мітинги відбуваються у столиці Нур-Султані, Алмати, Актау, Атирау, Караганді, Уральську, Талдикоргані, Кизилорді, Шимкенті та інших містах.

Також повідомлялося, що в Казахстані перестали відкриватися сайти Orda.kz та агенції КазТАГ, які активно висвітлювали протести.

Нагадаємо, що у Казахстані третій день продовжуються протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. Детальніше – у матеріалі ТСН.ua.