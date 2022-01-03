Єрмак заявив про "безпрецедентну підтримку" України з боку США

Єрмак заявив про "безпрецедентну підтримку" України з боку США

Єрмак наголосив, що Україна та США використовуватимуть "всі можливості" для запобігання ескалації з боку РФ.

Україна та США використовуватимуть усі можливості для того, щоб запобігти подальшій ескалації на українських кордонах з боку Російської Федерації.

Відповідну заяву за підсумками телефонних переговорів українського та американського лідерів висловив очільник Офісу президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак.

"Зараз найголовніше - запобігти подальшій ескалації, і Україна та США будуть використовувати всі можливості для цього", - написав керівник ОП у своєму мікроблозі в Twitter.

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Він також висловив вдячність американським партнерам за підтримку українського суверенітету та територіальної цілісності нашої держави.

"Частота контактів найвищого рівня України та США говорить про безпрецедентну підтримку та повне взаєморозуміння", - підкреслив Єрмак.

Як повідомлялося, американський лідер Джо Байден у неділю, 2 січня, провів телефонні переговори із Володимиром Зеленським, під час яких чітко дав зрозуміти, що в разі вторгення до України Росія отримає "рішучу відповідь" від США та їхніх союзників і партнерів.

Нагадаємо:

Президент Джо Байден розмовляв телефоном з президентом Росії Володимиром Путіним. Голова американської держави закликав Росію до деескалації напруженості з Україною.

Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі скоординували свої дії у випадку нової агресії Росії проти України.

Раніше російське МЗС оприлюднило так званий проєкт договору між Москвою та Вашингтоном про "гарантії безпеки", де є кілька пунктів, які стосуються безпосередньо України та її інтеграції до європейських та євроатлантичних структур.

так званий проєкт договору між Москвою та Вашингтоном про "гарантії безпеки", де є кілька пунктів, які стосуються безпосередньо України та її інтеграції до європейських та євроатлантичних структур. Також президенти Росії Володимир Путін та США Джо Байден домовилися, що переговори щодо безпеки відбудуться у Женеві в січні.