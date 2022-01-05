КНДР выпустила снаряд в сторону Японского моря: что известно

По версии береговой охраны Японии, речь идет о баллистической ракете.
Корейская Народно-демократическая Республика в среду, 5 января, выпустила нераспознанный снаряд в сторону Японского моря.
Об этом со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS) сообщает информагентство Yonhap.
По версии береговой охраны Японии, речь идет о баллистической ракете, запрещенной резолюцией Совета Безопасности ООН.
Кроме того, с начала прошлого месяца северокорейские военные проводят зимние учения, поэтому есть предположение, что запуск может быть связан с ними.
Это первый запуск снаряда со стороны Северной Кореи в этом году. В последний раз Пхеньян испытал БРПЛ (баллистическую ракету подводных лодок) 19 октября прошлого года.
В конце прошлого месяца в КНДР пообещали "энергично ускорять разработку и производство мощного боевого оборудования, отвечающего современным методам ведения войны".
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