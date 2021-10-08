На заводі "Газпрому" в РФ прогримів вибух: відео

На заводі "Газпрому" в РФ прогримів вибух: відео

Позаштатна ситуація виникла в період пуско-налагоджувальних робіт.

У Росії вранці у п'ятницю, 8 жовтня, на Амурському газопереробному заводі внаслідок розгерметизації обладнання стався вибух газу, який спричинив пожежу.

Про це повідомляє "Интерфакс".

Зазначається, що позаштатна ситуація виникла в період пуско-налагоджувальних робіт.

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"О 7:50 на Амурському газопереробному заводі спрацювала штатна система пожежогасіння - сталася розгерметизація обладнання на другій технологічної лінії з викидом і загорянням газу", - розповіли на ГПЗ.

Займання вже ліквідували. На Амурському газопереробному заводі запевнили, що інцидет не порушив технологічний процес, постраждалих немає. Збитки встановлюються.

Як пише Mash, близько 2,5 тис. осіб евакуювалися самостійно. Амурський ГПЗ, розташований біля міста Вільний в Амурській області, належить "Газпрому".

Обережно! На кадрах з місця події присутня ненормативна лексика!

Раніше у Росії внаслідок пожежі в інфекційній лікарні в Кірові загинули двоє людей. Вогонь спалахнув у палаті п'ятого корпусу третього відділення інфекційної лікарні.

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