На заводе "Газпрома" в РФ прогремел взрыв: видео

На заводе "Газпрома" в РФ прогремел взрыв: видео

Внештатная ситуация возникла в период пуско-наладочных работ.

В России утром в пятницу, 8 октября, на Амурском газоперерабатывающем заводе в результате разгерметизации оборудования произошел взрыв газа, который вызвал пожар.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что нештатная ситуация возникла в период пуско-наладочных работ.

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"В 7:50 на Амурском газоперерабатывающем заводе сработала штатная система пожаротушения — произошла разгерметизация оборудования на второй технологической линии с выбросом и возгоранием газа", — рассказали на ГПЗ.

Возгорание уже ликвидировали. На Амурском газоперерабатывающем заводе заверили, что инцидет не нарушил технологический процесс, пострадавших нет. Ущерб устанавливается.

Как пишет Mash, около 2,5 тыс. человек эвакуировались самостоятельно. Амурский ГПЗ, расположенный около города Свободный в Амурской области, принадлежит "Газпрому".

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