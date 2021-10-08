В Торонто заявили о разливе нефти в озере Онтарио

В Торонто заявили о разливе нефти в озере Онтарио

Специалисты пытаются определить источник разлива.

В Канаде в четверг, 7 октября, в озере Онтарио вблизи пляжа Шугар Бич в Торонто зафиксировали разлив нефти.

Об этом сообщает CBC.

Отмечается, что расследованием инцидента уже занимаются Пожарные службы Торонто. Специалисты исследуют территорию и пытаются определить источник разлива.

В Центре дикой природы Торонто заявили, что знают о ситуации и готовы предоставить экспертов для помощи пострадавшей фауне.

While waking a dog today, I saw an oil sheen on the water coming from the large ship vessel @ 311Toronto pic.twitter.com/Bk5Icqg6CL — Mariana Hernandez (@Mariana_ArtsTO) October 7, 2021

Ранее в Калифорнии начали очищать пляжи от одного из самых масштабных в истории американского штата разливов нефти. В океан вытекли более 572,8 литра тяжелой нефти компании Amplify Energy, что привело к гибели местной фауны.

Новости мира: у побережья Калифорнии разлилась нефтяное пятно

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку