В Торонто заявили о разливе нефти в озере Онтарио

Специалисты пытаются определить источник разлива.
В Канаде в четверг, 7 октября, в озере Онтарио вблизи пляжа Шугар Бич в Торонто зафиксировали разлив нефти.
Об этом сообщает CBC.
Отмечается, что расследованием инцидента уже занимаются Пожарные службы Торонто. Специалисты исследуют территорию и пытаются определить источник разлива.
В Центре дикой природы Торонто заявили, что знают о ситуации и готовы предоставить экспертов для помощи пострадавшей фауне.
While waking a dog today, I saw an oil sheen on the water coming from the large ship vessel @ 311Toronto pic.twitter.com/Bk5Icqg6CL— Mariana Hernandez (@Mariana_ArtsTO) October 7, 2021
Ранее в Калифорнии начали очищать пляжи от одного из самых масштабных в истории американского штата разливов нефти. В океан вытекли более 572,8 литра тяжелой нефти компании Amplify Energy, что привело к гибели местной фауны.