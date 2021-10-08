Модель Мила Кузнецова в латексном боди показала грудь 15-го размера

Знаменитость поделилась откровенным кадром.

Обладательница самой большой натуральной груди в Украине, plus-size модель Мила Кузнецова изрядно взбудоражила воображение своих поклонников.

Модель опубликовала в Instagram новый снимок, на котором позирует в латексном боди. Грудь модели 15-го размера прекрасно видно благодаря глубокому декольте.

Мила Кузнецова в латексе / instagram.com/mila_kuznetsova10

Свой образ Мила дополнила ушками, как у котика, черными ботфортами на высоких каблуках и ярким макияжем.

К слову, ошарашенные фанаты не смогли сдержать своих эмоций. Они засыпали звезду приятными комплиментами:

Ты женщина-огонь! Образ крутой!

Мила, ты просто сексапильная кошечка!

Тебе очень идет этот образ, ты крутая!

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