Модель Мила Кузнецова в латексном боди показала грудь 15-го размера

Знаменитость поделилась откровенным кадром.
Обладательница самой большой натуральной груди в Украине, plus-size модель Мила Кузнецова изрядно взбудоражила воображение своих поклонников.
Модель опубликовала в Instagram новый снимок, на котором позирует в латексном боди. Грудь модели 15-го размера прекрасно видно благодаря глубокому декольте.
Свой образ Мила дополнила ушками, как у котика, черными ботфортами на высоких каблуках и ярким макияжем.
К слову, ошарашенные фанаты не смогли сдержать своих эмоций. Они засыпали звезду приятными комплиментами:
- Ты женщина-огонь! Образ крутой!
- Мила, ты просто сексапильная кошечка!
- Тебе очень идет этот образ, ты крутая!
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