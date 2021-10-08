Модель Міла Кузнєцова у латексному боді показала груди 15-го розміру

Знаменитість поділилася відвертим кадром.

Володарка найбільших натуральних грудей в Україні, plus-size модель Міла Кузнєцова неабияк розбурхала уяву своїх фанів.

Так, модель опублікувала в Instagram новий знімок, на якому позує в латексному боді. Груди моделі 15-го розміру чудово видно завдяки глибокому декольте.

Міла Кузнєцова у латексі / instagram.com/mila_kuznetsova10

Свій образ Міла доповнила вушками, як у котика, чорними ботфортами на високих підборах та яскравим макіяжем.

До слова, ошелешені фани не змогли стримати своїх емоцій. Вони засипали зірку приємними компліментами:

Ти жінка-вогонь! Образ крутий!

Міло, ти просто сексапільна кішечка!

Тобі дуже личить цей образ, ти крута!

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