Виведення підробки COVID-сертифікатів в окрему статтю ККУ: комітет ВР підтримав законопроєкт

Згідно з законопроєктом, за використання підроблених COVID-сертифікатів українцям загрожуватиме до двох років ув'язнення.

Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування підтримав законопроєкт щодо виведення підробки COVID-сертифікатів і ПЛР-тестів в окрему статтю Кримінального кодексу України.

Про це повідомляється на сайті ВР.

Проєкт закону № 6084 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень" розглянули 6 жовтня у режимі відеоконференції.

Зазначається, що документ передбачає доповнення Кримінального кодексу статтею 3213, якою встановлюватиметься відповідальність за:

використання особою завідомо підроблених COVID-сертифікатів, результатів ПЛР-тестування або довідок про одужання від коронавірусу у вигляді штрафу від 17 тис. до 34 тис. грн або обмеження волі на строк до двох років;

внесення медичним працівником завідомо неправдивих відомостей до медичної документації щодо проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб у вигляді штрафу від 34 тис. до 68 тис. грн або позбавлення волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років;

виготовлення з метою збуту, збут підроблених документів, які підтверджують проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб у вигляді штрафу від 85 тис. до 170 тис. грн або позбавлення волі на строк до трьох років.

Нині Комітету з питань правоохоронної діяльності, який є головним з підготовки документу, пропонується рекомендувати Верховній Раді за результатами розгляду у першому читанні схвалити законопроєкт за основу з урахуванням пропозицій.

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко і голова комітету Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький розповіли, що МОЗ має намір позбавляти ліцензій медзаклади, працівників яких "ловитимуть" на повторних порушеннях.

Новини України: уряд хоче посилити відповідальність за підробку сертифікатів вакцинації та ПЛР-тестів

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