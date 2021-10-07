Солістка гурту Go_A у купальнику похизувалась стрункою фігурою

Артистка показала, як відпочиває в Італії.

Українська співачка, солістка електро-фольк-гурту Go_A Катерина Павленко не часто тішить своїх фанів відвертими світлинами.

Однак, цього разу вона вирішила показати, що дійсно має струнку фігуру. Так, зірка вирушила до Італії. Звідти артистка поділилася яскравою фотографією. На знімку Катерина постає в чорному купальнику. Пляжне вбрання чудово підкреслило струнку фігуру співачки.

Катерина Павленко на відпочинку в Італії / instagram.com/monokatee

"Саме час для чогось особливо", - поділилась своїми думками зірка.

Катерина Павленко на відпочинку в Італії / instagram.com/monokatee

До слова, Катерина нарешті вирушила в довгоочікувану відпустку. Холодної осені знаменитість вирішила погрітися на теплому сонечку. Тому вона вирушила до Італії, де милується гарними пейзажами та гуляє історичними вулицями.

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