У Стамбулі екстрено сів літак: під час польоту у пасажирки стався інфаркт

Медики надали 66-річній пасажирці допомогу. Про стан її здоров’я не повідомляється.
Напередодні ввечері літак авіакомпанії Emirates Airlines здійснив екстрену посадку в аеропорту Стамбула для надання медичної допомоги пасажирці, яка перенесла інфаркт під час польоту.
Про це поінформував телеканал TRT Haber.
"Літак A380 авіакомпанії Emirates Airlines, здійснив екстрену посадку в аеропорту, коли одна з пасажирів перенесла інфаркт", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що літак A380, який є найбільшим пасажирським літаком у світі, авіакомпанії Emirates Airlines, який здійснював рейс з Лондона в Дубай, запросив екстрену посадку в аеропорту Стамбула, коли стан однієї з пасажирок на борту різко погіршився й вона перенесла інфаркт.
Під час інциденту літак перебував у повітряному просторі Туреччини, пілоти негайно зв’язалися з диспетчерами за дозволом для посадки.
Нагадаємо:
- В столиці Узбекистану, Ташкенті, вимушено сів літак British Аirways через смерть пасажирки. Пасажирці було 83 роки.
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