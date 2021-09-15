У США стелс-бомбардувальник B-2 здійснив аварійну посадку: що сталося

У США стелс-бомбардувальник B-2 здійснив аварійну посадку: що сталося

На щастя, ніхто не постраждав.

У США стелс-бомбардувальник США B-2 здійснив аварійну посадку і отримав пошкодження. Інцидент стався на базі ВПС Вайтмен, що в американському штаті Міссурі.

Про це інформує телеканал Fox News.

"Бомбардувальник отримав незначні пошкодження після посадки", — йдеться в повідомленні ЗМІ з посиланням на заяву представника Командування глобальних ударних сил ВПС США Дженніфер Грін.

За попередньою інформацією, у літака стався збій в ході виконання навчальної місії.

На щастя, що ніхто не постраждав. Почалося розслідування обставин інциденту.

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Нортроп B-2 "Спірит" — американський важкий малопомітний стратегічний бомбардувальник, розроблений компанією Northrop Grumman. Перший сучасний серійний важкий літак зі схемою "летюче крило". Призначений для прориву щільної ППО (ППО) і доставлення звичайної чи ядерної зброї. Початок польотів з 1983 року, провадження припинено в 1999 році.

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